Окупанти 5 разів "зривали тишу" на Донбасі Суспільство | 21-06-2021, 10:39 0 90 За добу 20 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА.



Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.



Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Біля Новозванівки окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру.



На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.





Втрат серед українських захисників немає.



На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7 годину ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.