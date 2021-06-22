У Канаді пронісся торнадо, є загиблий Суспільство | 22-06-2021, 09:29 0 99 На півдні Канади пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.



Джерело: СВС



Деталі: За даними муніципалів канадського міста Маскуче, загинув 60-ріний чоловік.



Крім того, ще двоє людей постраждали від торнадо.



Канадський Червоний Хрест розгортає роботу, щоб допомогти 50-100 особам, які зазнали збитків від негоди.



За даними місцевих пожежників, торнадо пошкодив від 75 до 100 будинків.



Також сильний вітер порвав електричні дроти і повалив дерева.





Нагадаємо: Внаслідок сильних злив у Чернівецькій області частково пошкоджені 30 км доріг місцевого значення та покриття 9 мостів у 29 населених пунктах, підтоплені сотні домогосподарств.