Обласна прокуратура відстояла в апеляції справедливий вирок для вбивці Суспільство | 22-06-2021, 09:44 0 103



Прокурори обласної прокуратури відстояли у Львівському апеляційному суді вирок, яким було засуджено 33-річного уродженця Львова на 15 років позбавлення волі за умисне вбивство (п.13 ч.2 ст.115 КК України).



Встановлено, що у листопаді 2018 року у одному із сіл Львівщини, у приміщені будинку троє чоловіків розпивали алкогольні напої. У ході конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин між потерпілим та обвинуваченим, чоловік взяв дерев’яну табуретку та почав наносити нею множинні удари у голову, обличчя, тулуб та кінцівки своєї жертви. А коли той упав на землю, бив кулаками. Від отриманий травм останній помер на місці.



Зазначимо, що чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за умисне вбивство, крадіжку та шахрайство.



Підсудний свою вину визнав частково, наполягав вирок змінити та призначити мінімальне покарання, передбачене санкцією ч.2 ст.115 КК України – 10 років позбавлення волі.



Проте, заслухавши позицію прокурора, апеляційний суд залишив і кваліфікацію діянь, і призначене засудженому покарання без змін – найближчі 15 років він проведе за ґратами.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури