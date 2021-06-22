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Обмеження права на нарахування податкової знижки

Суспільство | 22-06-2021, 11:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 90 90    

Обмеження права на нарахування податкової знижки
Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що обмеження права на нарахування податкової знижки передбачені п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу України, а саме:

- податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника ПДФО, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;

- загальна сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника ПДФО, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України;

- якщо платник ПДФО до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
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