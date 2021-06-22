Майже 35 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії з підакцизними товарами Суспільство | 22-06-2021, 12:40 0 101







У січні-травні 2021 року надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 34,86 млн грн, що на 8,55 млн грн або на 32,5 відс. більше доведених завдань та на 9,05 млн грн або на 35,0 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Надходження до місцевого бюджету у травні 2021 року становлять 7,5 млн грн, що на 2,64 млн грн або на 54,4 відс. більше доведених завдань та на 2,25 млн грн або на 42,8 відс. більше в порівнянні з минулим роком.





