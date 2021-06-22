На Львівщині прокуратура домоглася повернення земельної ділянки вартістю понад 18 млн грн Суспільство | 22-06-2021, 14:21 0 87



Самбірська окружна прокуратура у Господарському суді Львівської області домоглася розірвання договору оренди та повернення державі земельної ділянки площею 16,9 га вартістю понад 18 млн грн.



Встановлено, що у 2017 року між Львівською облдержадміністрацією та одним із ТзОВ Львівщини укладено договір оренди земель промисловості, що знаходиться на території Новокалинівської міської ради (Самбірський район). Втім, товариство систематично порушувало зобов’язання щодо своєчасності та повноти внесення орендної плати за користування земельною ділянкою. Що і стало підставою для подання прокуратурою позову до суду, який повністю задоволив його.



Після набрання судовим рішенням законної сили, органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури