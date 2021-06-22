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НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ ПУНКТ ПРОПУСКУ «ДЗВІ»
|Суспільство | 22-06-2021, 19:42
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За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з 23 червня цього року, відновлюється робота пункту пропуску «Дзвінкове – Лонья».
Нагадаємо, що міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск «Дзвінкове – Лонья» розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Він функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).
Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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