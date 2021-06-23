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Бойовики, які вбили Хашоггі, пройшли воєнізовану підготовку в США — NYT

Суспільство | 23-06-2021, 10:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
Чотири саудити, що брали участь у вбивстві журналіста Washington Post Джамала Хашоггі в 2018 році, пройшли воєнізовану підготовку в Сполучених Штатах в попередньому році за контрактом, затвердженим Державним департаментом.

Джерело: NYT з посиланням на документи і власні джерела

Деталі: Навчання відбулося, коли секретний підрозділ, відповідальний за вбивство Хашоггі, почав велику кампанію викрадення, затримання і тортур громадян Саудівської Аравії за наказом принца-наступника Мохаммеда бін Салмана, фактичного правителя Саудівської Аравії, з метою придушення інакомислення всередині королівства.

Навчання проводила охоронна компанія Tier 1 Group з Арканзасу, яка належить приватній інвестиційній компанії Cerberus Capital Management.

Tier 1 Group була заснована для навчання військового персоналу США з використанням розширеного бюджету Пентагону на навчання військового персоналу базовим навичкам боротьби з повстанцями, за словами колишніх американських чиновників, знайомих з її операціями.

Компанія заявляє, що навчання - включаючи "безпечну стрільбу" і "протидію нападу" - носило захисний характер і призначалося для кращого захисту саудівських лідерів. Одна людина, знайома з навчанням, сказала, що воно також включає роботу зі спостереження і ближнього бою.

Держдепартамент спочатку видав ліцензію на воєнізовану підготовку саудівської королівської гвардії групі Tier 1, починаючи з 2014 року, під час правління адміністрації Барака Обами. За федеральними правилами, що обмежують закордонний продаж американської зброї і військової експертизи, Tier 1 Group повинна була подавати заявки на отримання ліцензії на навчання іноземних бойовиків. Ці заявки на ліцензії були розглянуті посадовими особами Держдепартаменту, які обробляли десятки тисяч ліцензій на рік, і схвалені.


Навчання тривало як мінімум протягом першого року президентства Дональда Трампа.

Луї Бремер, старший виконавчий директор Cerberus, материнської компанії Tier 1 Group, підтвердив роль своєї компанії в навчанні в минулому році в письмових відповідях на питання законодавців в рамках свого висунення на вищу посаду в Пентагоні при адміністрації Трампа.

Більш рання ітерація навчання, яка проводилася при адміністрації Обами, відбулася до того, як принц Мохаммед консолідував владу в королівстві. Його попередник на посту принца Мохаммед бін Найєф був близьким союзником Штатів. У документі, який Бремер надав NYT, він сказав, що чотири члени команди вбивць Хашоггі пройшли групове навчання Рівня 1 в 2017 році, і двоє з них брали участь у попередній ітерації навчання з жовтня 2014 року по січень 2015 року.

Неясно, хто з членів команди вбивць Хашоггі брав участь в навчанні групи Рівня 1. Згідно зі звітом американської розвідки про вбивство, розсекреченим в лютому, сім членів команди належали до елітного підрозділу, якому доручено захищати принца Мохаммеда.

Бремер сказав, що "надане навчання не мало відношення до їх подальших жахливих дій" і що оглядом Tier 1 Group за березень 2019 року "не виявлено ніяких порушень з боку компанії і підтверджено, що встановлена ​​навчальна програма не має відношення до вбивства Джамаля Хашоггі".

Бремер також сказав, що Держдепартамент "у співпраці з іншими департаментами та агентствами США" відповідає за перевірку іноземних сил, які пройшли підготовку на території США і що "весь іноземний персонал, навчений T1G, отримав дозвіл уряду США на в'їзд до Сполучених Штатів до початку навчання" .

Представник Держдепартаменту відмовився підтвердити, чи видав він ліцензії Tier 1 Group на навчання в Саудівській Аравії.

Немає жодних доказів того, що американські офіційні особи, які схвалили тренінг, або керівники Tier 1 Group знали, що саудівці були причетні до репресій всередині Саудівської Аравії. NYT зазначає, що той факт, що уряд схвалив військову підготовку на високому рівні для оперативників, які продовжили вбивство журналіста, показує, наскільки сильно Штати стали пов'язані з автократичної нацією, навіть коли її агенти здійснювали жахливі порушення прав людини. Це також підкреслює небезпеку військового партнерства з репресивними урядами і демонструє, наскільки мало контролю за цими силами після того, як вони повернуться додому.

Нагадаємо: Джамаль Хашоггі був убитий і розчленований групою саудівських оперативників в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Ер-Ріяд спочатку заперечував вбивство, але майже через три тижні після зникнення журналіста нарешті визнав, що Хашоггі був убитий навмисно, але заперечував будь-яку причетність королівської сім'ї.

У цьому інциденті були звинувачені чиновники нижчого рівня, в тому числі п'ять осіб, яким тепер загрожує смертна кара. Анкара назвала цю заяву незадовільною і зажадала від Ер-Ріяда справжньої співпраці.
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