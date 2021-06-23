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| Газета №35 (55) / 2014
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Майже 83 млн гривень застосовано штрафних санкцій до суб’єктів, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією
|Суспільство | 23-06-2021, 12:48
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Головним управлінням ДПС у Львівській області вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року за результатами проведених перевірок діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизною продукцією, застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 82,60 млн гривень.
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