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| Газета №35 (55) / 2014
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Яким чином у податковій звітності з ПДВ відображається виправлення помилки, допущеної у податковій звітності за звітні (податкові) періоди до 01.04.2021
|Суспільство | 23-06-2021, 15:56
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Виправлення помилки, допущеної у податковій звітності за звітні (податкові) періоди до 01.04.2021, у зв’язку з безпідставним зменшенням податкових зобов’язань на підставі розрахунку коригування, незареєстрованого/несвоєчасно зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок). При цьому, оскільки коригування податкових зобов’язань у зв’язку із зменшенням суми компенсації на користь платника податку – постачальника не відображається у додатку 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, то додаток 1 (Д1) до такого уточнюючого розрахунку у даному випадку не подається.
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