Львівський міський центр зайнятості запрошує на працевлаштування: Суспільство | 23-06-2021, 17:48 0 206

- Дефектоскопіст рентгено-,гамаграфування



Розмір заробітної плати: 15 000 грн.

Вимоги: відрядження по Львівській області, готовність до навчання

Завдання та обов’язки: Проведення і підготовка до ультразвукового контролю; включає і настроює дефектоскопи, вимірює товщину металу, визначає дефекти в деталях.

ПРОСВІЧУВАННЯ СТИКІВ ПРИ ЗВАРЦІ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ(будівництво нафтогазопроводів)



За додатковою інформацією звертайтесь до Львівського міського центру зайнятості, тел. +38 (032) 244-07-67.

