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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Львівський міський центр зайнятості запрошує на працевлаштування:
|Суспільство | 23-06-2021, 17:48
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- Дефектоскопіст рентгено-,гамаграфування
Розмір заробітної плати: 15 000 грн.
Вимоги: відрядження по Львівській області, готовність до навчання
Завдання та обов’язки: Проведення і підготовка до ультразвукового контролю; включає і настроює дефектоскопи, вимірює товщину металу, визначає дефекти в деталях.
ПРОСВІЧУВАННЯ СТИКІВ ПРИ ЗВАРЦІ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ(будівництво нафтогазопроводів)
За додатковою інформацією звертайтесь до Львівського міського центру зайнятості, тел. +38 (032) 244-07-67.
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