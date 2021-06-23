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Львівський міський центр зайнятості запрошує на працевлаштування:

Суспільство | 23-06-2021, 17:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 206 206    

- Дефектоскопіст рентгено-,гамаграфування

Розмір заробітної плати: 15 000 грн.
Вимоги: відрядження по Львівській області, готовність до навчання
Завдання та обов’язки: Проведення і підготовка до ультразвукового контролю; включає і настроює дефектоскопи, вимірює товщину металу, визначає дефекти в деталях.
ПРОСВІЧУВАННЯ СТИКІВ ПРИ ЗВАРЦІ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ(будівництво нафтогазопроводів)

За додатковою інформацією звертайтесь до Львівського міського центру зайнятості, тел. +38 (032) 244-07-67.
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