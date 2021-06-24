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ЗМІ: Понад 40 осіб загинули в авіаударі на ринок в Ефіопії

Суспільство | 24-06-2021, 08:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 37 37    
В результаті авіаудару на ринок в місті Тогога в регіоні Тиграй в Ефіопії загинули щонайменше 43 осіб.

Джерело: Reuters з посиланням на медичного представника, AFP, Deutsche Welle

Деталі: Медичний чиновник підтвердив щонайменше 43 смертельних випадки з посиланням на свідків і співробітників служби екстреного реагування.

Представник збройних сил Ефіопії полковник Гетнет Адане не підтвердив і не спростував факт події. Він сказав, що удари з повітря були звичайною військової тактикою і що урядові сили не націлені на мирних жителів.

Авіаудар відбувся, коли ефіопські офіційні особи підраховували бюлетені на національних і регіональних парламентських виборах, що відбулися на цьому тижні в семи з 10 регіонів країни. Голосування в Тиграї не проводилося.

Як повідомлялося, в останні дні на північ від столиці регіону Мекеле спалахнули нові бойові дії.

В листопаді 2020 року військові Ефіопії розпочали наступальну операцію в штаті Тиграй, де при владі перебувала ліва партія "Народний фронт звільнення Тиграю".


Конфлікт між владою Ефіопії і НФЗТ наростав з моменту вступу Абея Ахмеда на посаду прем'єр-міністра у квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував НФЗТ у розпалюванні конфлікту, натомість у партії закидали очільникові уряду переслідування членів НФЗТ та звільнення їх з державних посад. Наприкінці листопада ефіопські військові взяли під контроль Мекеле.

Нагадаємо: За даними ООН, в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в Тиграї.
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