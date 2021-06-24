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Судитимуть злочинну групу, яка організувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів

Суспільство | 24-06-2021, 09:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 6 6    

Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 4 членів організованої групи за фактом діяльності підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України).

Як ми повідомляли раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=286103 ), мешканці Львівщини та Вінниччини організували підпільний цех з незаконного виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку з метою збуту, тобто без відповідного дозволу правовласника знаку, використали такий знак для товарів і послуг.

Внаслідок чого заподіяли матеріальну шкоду на загальну суму понад 2,7 млн грн, тобто в особливо великому розмірі.

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на обладнання та тютюнову сировину, які призначались та використовувались для виробництва фальсифікованої продукції на загальну суму понад 8,4 млн грн, а також на майно обвинувачених на загальну суму понад 2 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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