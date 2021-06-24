Щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Суспільство | 24-06-2021, 10:58 0 82





Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. В 2021 році нараховується податок за 2020 рік, а в окремих випадках – за останні три роки, якщо громадяни не сплачували податок за 2018 та 2019 роки.



Пільга зі сплати податку з фізичних осіб передбачені у вигляді зменшення баз оподаткування:



а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;



б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;



в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку кількох об’єктів), - на 180 кв. метрів.



Сума податку залежить від ставок, прийнятих органами місцевого самоврядування, за місцезнаходженням житлової або комерційної нерухомості і від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня року, за який проводиться нарахування податку (розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2020 року становив 4 723 гривень).









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