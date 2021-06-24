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| Газета №35 (55) / 2014
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Щодо можливості повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства
|Суспільство | 24-06-2021, 12:32
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З метою інформування громадськості та працівників органів ДПС щодо можливості повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства працівниками ДПС, в ДПС забезпечено роботу відповідних каналів надходження інформації.
Зокрема, повідомити про вчинені корупційні діяння можна або:
- засобами поштового зв’язку на адресу: 04053, м.Київ, Львівська пл., 8;
- на офіційну електронну адресу Управління з питань запобігання та виявлення корупції upzvk@tax.gov.ua;
- до сервісу «Пульс» на електронну скриньку idd@tax.gov.ua;
- засобами телекомунікації, за номером телефону 0 800 501 007 обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі: фізичним особам напрям «5», працівникам органів ДПС напрям «7».
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