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На Львівщині прокуратура повернула територіальній громаді землі вартістю понад 3 млн грн

Суспільство | 24-06-2021, 15:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    

За позовами Золочівської окружної прокуратури територіальній громаді повернуто земельні ділянки загальною площею 4 га вартістю понад 3 млн грн, що розташовані на території села Червоне.

Встановлено, що раніше на ці землі було зареєстровано право власності за сином сільського голови та головним бухгалтером однієї із сільрад Золочівського району. Однак, вони належать територіальній громаді, і відповідні рішення про відчуження земель були підробленими, за що вироком суду було засуджено колишнього голову вищезгаданої сільради до 5 років позбавлення волі.

Встановивши обставини незаконного вибуття нерухомості, окружна прокуратура звернулась до Золочівського районного суду про витребування земельних ділянок з незаконного володіння та скасування державної реєстрації права власності на них.

Рішеннями суду позови задоволено. Наразі земельні ділянки реально повернуті у власність Золочівської територіальної громади.

Зазначимо, що рішенням суду задоволено третій позов прокурорів про повернення іще однієї земельної ділянки площею 2 га, яка була незаконно оформлена на дочку голови сільради. Вказане рішення також звернуто до виконання.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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