Прокуратура перевірила додержання конституційних прав затриманих Суспільство | 24-06-2021, 16:15 0 71





Львівська обласна прокуратура провела перевірки в діяльності органів Нацполіції області з питань додержання конституційних прав осіб при їх адміністративному затриманні та доставленні до органів поліції, строків та умов тримання, застосування зброї, сили та спецзасобів.



Перевірка виявила порушення вимог законодавства щодо підставності здійснення адміністративного затримання осіб, забезпечення таким права на захист, проведення та фіксації особистого огляду, повідомлення родичів про місцезнаходження затриманих, максимального строку адміністративного затримання та інших вимог законодавства у вказаній сфері.



Загалом, за результатами проведених у перевірок внесено 48 документів реагування, розглянуто 29 та до відповідальності притягнуто 39 винних осіб, ще 19 документів перебуває на розгляді.



Стан дотримання вимог законодавства у вказаній сфері перебуває під постійним контролем органів Львівської обласної прокуратури.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури







https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=298092