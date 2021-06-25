Під Петербургом розбився вертоліт Росгвардії, екіпаж загинув Суспільство | 25-06-2021, 02:42 0 119 Вертоліт Росгвардії зазнав аварії в Гатчинському районі Ленінградської області, в результаті якої загинули троє людей.



Джерело: Інтерфакс із посиланням на джерело в МНС Росії, Gazeta.ru



Дослівно МНС: "Надійшла інформація про те, що впав вертольоті Мі-8. На місце виїхали підрозділи".



"У Ленінградській області зазнав аварії транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Північно-Західного округу Росгвардії.



За попередніми даними, екіпаж у складі трьох військовослужбовців загинув".



Деталі: У відомстві уточнили, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ.



Попередньо було встановлено, що за планом навчально-тренувальних польотів військової частини 3693 вертоліт Мі-8 в близько 20 години піднявся в повітря.





Через деякий час, перебуваючи в Гатчинському районі, він зник з екранів радарів.