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Під Петербургом розбився вертоліт Росгвардії, екіпаж загинув
|Суспільство | 25-06-2021, 09:51
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|Вертоліт Росгвардії зазнав аварії в Гатчинському районі Ленінградської області, в результаті якої загинули троє людей.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на джерело в МНС Росії, Gazeta.ru
Дослівно МНС: "Надійшла інформація про те, що впав вертольоті Мі-8. На місце виїхали підрозділи".
"У Ленінградській області зазнав аварії транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Північно-Західного округу Росгвардії.
За попередніми даними, екіпаж у складі трьох військовослужбовців загинув".
Деталі: У відомстві уточнили, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ.
Попередньо було встановлено, що за планом навчально-тренувальних польотів військової частини 3693 вертоліт Мі-8 в близько 20 години піднявся в повітря.
Через деякий час, перебуваючи в Гатчинському районі, він зник з екранів радарів.
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