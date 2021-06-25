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Чехією пронісся торнадо: зруйновані села, сотні постраждалих
|Суспільство | 25-06-2021, 09:54
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|У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо, внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, є загиблі, кількість яких уточнюють.
Джерело: České Noviny, Česká televize
Деталі: Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.
Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін.
За різними оцінками, загалом постраждало від 150 до 200 осіб. Кількість загиблих уточнюють рятувальні служби, які дістають людей з-під завалів зруйнованих будинків.
У постраждалих містах дерева через торнадо падали на будинки, автомобілі та перехожих. В одному з міст потужний вітер перекинув автобус.
Крім того, негода зруйнувала половину села Грушки, де від будинків лишилися "тільки стіни". Також сильних руйнувань зазнали ще 7 сіл.
Також повідомляється, що чеська армія перекрила зону стихійного лиха, внаслідок якого знеструмленими залишаються понад 30 тисяч будинків.
Метеоролог Міхал Чак назвав торнадо одним з найсильніших, які спостерігалися в Чехії останнім часом.
За його словами, це може бути торнадо F-4.
При такій негоді швидкість вітру розвивається від 332 до 418 км на годину.
Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром і градом може тривати й надалі.
Нагадаємо: На півдні Канади 22 червня пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.
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