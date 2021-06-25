Чехією пронісся торнадо: зруйновані села, сотні постраждалих Суспільство | 25-06-2021, 09:54 0 64 У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо, внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, є загиблі, кількість яких уточнюють.



Джерело: České Noviny, Česká televize



Деталі: Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.



Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін.



За різними оцінками, загалом постраждало від 150 до 200 осіб. Кількість загиблих уточнюють рятувальні служби, які дістають людей з-під завалів зруйнованих будинків.



У постраждалих містах дерева через торнадо падали на будинки, автомобілі та перехожих. В одному з міст потужний вітер перекинув автобус.



Крім того, негода зруйнувала половину села Грушки, де від будинків лишилися "тільки стіни". Також сильних руйнувань зазнали ще 7 сіл.





Також повідомляється, що чеська армія перекрила зону стихійного лиха, внаслідок якого знеструмленими залишаються понад 30 тисяч будинків.



Метеоролог Міхал Чак назвав торнадо одним з найсильніших, які спостерігалися в Чехії останнім часом.



За його словами, це може бути торнадо F-4.



При такій негоді швидкість вітру розвивається від 332 до 418 км на годину.



Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром і градом може тривати й надалі.



Нагадаємо: На півдні Канади 22 червня пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.