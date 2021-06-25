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Обмеження на в'їзд до Німеччини можуть залишитися після закінчення пандемії
|Суспільство | 25-06-2021, 09:59
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|Обмеження на в'їзд до Німеччини із зон підвищеного ризику зараження коронавірусом можуть зберегтися навіть у тому випадку, якщо у країні скасують режим епідеміологічної ситуації на національному рівні.
Джерело: DW
Деталі: Відповідні поправки до Закону про епідеміологічний захист були прийняті бундестагом пізно ввечері у четвер, 24 червня.
Поправки передбачають, що заходи з боротьби з поширенням коронавирусу можна буде продовжити на термін до одного року з моменту скасування режиму кризової ситуації.
Раніше, 11 червня, бундестаг ухвалив продовжити режим епідеміологічної ситуації в країні ще на три місяці – до вересня. Без цього рішення кризовий режим закінчився б 30 червня.
Передісторія:
Повністю вакцинованим туристам із країн, що не входять до Європейського Союзу, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня.
Німеччина з четверга, 10 червня, почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.
У зв'язку зі зниженням кількості хворих на коронавірус у Німеччині міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан виступає за скасування обов'язкового носіння захисних масок.
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