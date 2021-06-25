ЧЕРЕЗ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН СИГАРЕТ, УГОРЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО Суспільство | 25-06-2021, 10:59 0 17







Учора ввечері на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення через кордон сигарет.



Приховати від правоохоронців тютюнові вироби намагався 51-річний громадянин Угорщини, який прибув у пункт пропуску «Вилок» автомобілем «Фольксваген». З огляду на те, що транспортний засіб підпадав під відомчі профілі ризиків, прикордонники вирішили оглянути його поглиблено.



Під час проведення спільного прикордонно-митного огляду вказаного авто, було виявлено декілька сховків з тютюновими виробами. Підприємливий іноземець запакував сигаретами усі четверо дверей свого Фольксвагена, панель приладів та навіть паливний бак.



Загалом оглядова група дістала зі сховків 1140 пачок сигарет.



Контрабандний тютюн та транспортний засіб в угорця вилучили, сума оцінки конфіскованих речей встановлюється.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



