Звертаємо увагу приватних підприємців!...

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Суспільство | 25-06-2021, 11:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 14 14    


Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, якщо право власності на земельну ділянку, право постійного користування або право оренди земельної ділянки (земельних ділянок) оформлено на фізичну особу – підприємця, то така особа подає до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю (земельний податок або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

У разі якщо право власності на земельну ділянку, право постійного користування або право оренди земельної ділянки оформлено на фізичну особу, то нарахування плати за землю (земельного податку або орендної плати) здійснює контролюючий орган (за місцем знаходження земельної ділянки), який надсилає (вручає) платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення плати за землю.
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