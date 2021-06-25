3 тис дол США за невнесення в службовий документ неправдивих відомостей про порушення – викрито службовця Львівського відділення Фонду соцстрахування Суспільство | 25-06-2021, 17:12 0 65



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито начальника одного із відділів Львівського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Встановлено, що службовець вимагав у представника фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність у деревообробній галузі 3 тис дол США.



За це він мав не вносити в акт спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого загинула людина, відомості про порушення трудового законодавства, яких насправді і не було.



Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України під час одержання попередньо обумовленої суми коштів.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Перевіряється факти можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Львівській області.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури



