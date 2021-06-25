Збут наркотиків на 20 тис дол США – викрито наркоторговця Суспільство | 25-06-2021, 17:15 0 61

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито жителя Запоріжжя, який займався збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).



За даними слідства, чоловік організував схему збуту наркотиків по території України, в тому числі у Львівській області. З метою документування протиправної діяльності правоохоронцями проведено оперативні закупки наркотичних засобів.



Затримано фігуранта у порядку ст. 208 КПК України під час збуту 1 кг амфетаміну, оціночна вартість якого на чорному ринку складає близько 20 тис дол США.



Наразі чоловікові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.



Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури