Понад 50 людей постраждали у вибуху в Бангладеш, є загиблі Суспільство | 28-06-2021, 10:22 0 243 Щонайменше семеро людей загинули і понад 50 осіб отримали поранення в результаті вибуху в Даці - столиці Бангладеш.



Джерело: Reuters з посиланням на комісара поліції Даки Шафікула Іслама



Деталі: Вибух стався на першому поверсі триповерхової будівлі на вулиці в районі Могбазар.



За словами Шафікула Іслама, в результаті вибуху постраждали ще сім прилеглих будівель і три автобуси.



Причина вибуху наразі не відома.