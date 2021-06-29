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Понад 50 людей постраждали у вибуху в Бангладеш, є загиблі
|Суспільство | 28-06-2021, 10:22
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|Щонайменше семеро людей загинули і понад 50 осіб отримали поранення в результаті вибуху в Даці - столиці Бангладеш.
Джерело: Reuters з посиланням на комісара поліції Даки Шафікула Іслама
Деталі: Вибух стався на першому поверсі триповерхової будівлі на вулиці в районі Могбазар.
За словами Шафікула Іслама, в результаті вибуху постраждали ще сім прилеглих будівель і три автобуси.
Причина вибуху наразі не відома.
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