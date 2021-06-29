Майже 900 осіб вбили у М'янмі після лютневого перевороту Суспільство | 28-06-2021, 10:45 0 237 Після лютневого перевороту у М’янмі, що повалив уряд Аунг Сан Су Чжі, понад 880 осіб вбили в ході придушення хунтою інакомислення.



Джерело: AFP з посиланням на дані місцевої групи моніторингу та Міжнародну кризову групу (ICG)



Деталі: Зазначається, що в деяких районах місцеві жителі - часто використовуючи мисливські рушниці або зброю, виготовлену на імпровізованих фабриках в джунглях - сформували "сили оборони", щоб дати відсіч.



У відповідь військові використовували гелікоптери та артилерію, зокрема проти угруповань на північному заході штату Чин і вздовж східного кордону з Таїландом.



ICG зазначає, що зіткнення відбулися в районах, де не було конфліктів протягом десятиліть. За словами ICG, зіштовхнувшись зі збройним повстанням Татмадов (збройні сили М’янми) може спрямувати свою військову міць на цивільне населення.



Передісторія:



Військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати.

Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.

У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.

28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.