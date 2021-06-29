Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб Суспільство | 28-06-2021, 10:57 0 288 27 червня на Донбасі було чотири порушення режиму припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.



Неподалік Старогнатівки російські окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів.



На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



На півночі Луганщини зафіксували проліт ворожого безпілотника (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА подавили засобами РЕБ.



Нагадаємо: Крім того, 27 червня внаслідок ворожого обстрілу український військовий отримав осколкове поранення.