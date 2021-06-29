Держдеп не рекомендує громадянам США їхати в Росію через тероризм...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 29/06/2021 Львів вболіває: сьогодні ввечері продовжено час роботи трамвайних маршрутів та курсуватиме шатлбас...>> Компанія Meest подарувала львівській клінічній лікарі швидкої медичної допомоги нове обладнання на понад 8,5 млн грн...>> Нове відділення кардіохірургії та трансплантації серця відкрили в лікарні швидкої допомоги Львова...>> В лікарні швидкої допомоги Львова тепер лікуватимуть порушення серцевого ритму...>> Мер обговорив можливості співпраці із представниками USAID щодо розвитку медичної сфери міста...>> 150 годин громадських робіт за насильство над матір’ю...>> Задекларуйте право на податкову знижку...>> У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid...>> "Ми продовжуємо працювати з австрійцями" – Держдеп про екстрадицію Фірташа...>> Байден не планує відвідувати Олімпійські ігри в Токіо – Білий дім...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули...
28-06-2021, 10:39  >>> 
Вбивство на Замковій: справу скеровано до суду...
25-06-2021, 11:03  >>> 
Підозрюваний у вбивстві пенсіонера відповідатиме перед судом...
23-06-2021, 12:30  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid...
29-06-2021, 09:33  >>> 
Індія випередила США за кількістю щеплень проти Covid...
29-06-2021, 09:26  >>> 
Від COVID-19 за добу померли майже 6 тисяч людей — це найменше за 7 місяців...
28-06-2021, 10:37  >>> 

Держдеп не рекомендує громадянам США їхати в Росію через тероризм

Суспільство | 29-06-2021, 09:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 155 155    
Держдеп Сполучених Штатів продовжив рекомендації для громадян США не подорожувати в Росію.

Джерело: Travel.State.Gov

Дослівно: "Не подорожуйте в Росію через тероризм, переслідування з боку російських урядових службовців безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії та довільне застосування місцевого законодавства.

Перегляньте також можливість поїздок через COVID-19 та пов'язані з цим обмеження ".

Деталі: Зокрема, Держдеп застерігає від поїздок на "Північний Кавказ, включаючи Чечню та гору Ельбрус, через тероризм, викрадення людей та ризик заворушень".

Також американцям не рекомендують подорожувати "у Крим через окупацію Росією української території та зловживання з боку окупаційної влади".

Нагадаємо:


З серпня США перестануть надавати консульські послуги в Росії.
МЗС Росії попереджає своїх громадян про "високу небезпеку" під час їх поїздок у США і країни, що мають з Вашингтоном угоди про видачу.
   Новини по темі: Суспільство
150 годин громадських робіт за насильство над матір’ю...
29-06-2021, 16:24  >>> 
Задекларуйте право на податкову знижку...
29-06-2021, 16:21  >>> 
Ситуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН...
29-06-2021, 09:22  >>> 
Держдеп не рекомендує громадянам США їхати в Росію через тероризм...
29-06-2021, 09:18  >>> 
Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб...
28-06-2021, 10:57  >>> 
Майже 900 осіб вбили у М'янмі після лютневого перевороту...
28-06-2021, 10:45  >>> 
В ООН з’ясували, що російські найманці коять воєнні злочини в ЦАР — NYT...
28-06-2021, 10:24  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: санкції проти Фірташа й Фукса, відхилення "прямого контакту" ЄС з Путіним...
25-06-2021, 10:18  >>> 
Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender...
24-06-2021, 09:33  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці...
23-06-2021, 11:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
"Ми продовжуємо працювати з австрійцями" – Держдеп про екстрадицію Фірташа...
29-06-2021, 09:30  >>> 
Байден не планує відвідувати Олімпійські ігри в Токіо – Білий дім...
29-06-2021, 09:29  >>> 
Військову базу США в Сирії атакували ракетами – ЗМІ...
29-06-2021, 09:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Засновники криптобіржі в ПАР зникли разом з біткоїнами на 3 мільярди доларів...
24-06-2021, 09:32  >>> 
Credit Suisse: За рік пандемії у світі стало більше на 5 мільйонів мільйонерів...
23-06-2021, 10:41  >>> 
У Японії перезавантажать 44-річний ядерний реактор...
23-06-2021, 10:39  >>> 
   СуспільствоСуспільство
150 годин громадських робіт за насильство над матір’ю...
29-06-2021, 16:24  >>> 
Задекларуйте право на податкову знижку...
29-06-2021, 16:21  >>> 
Ситуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН...
29-06-2021, 09:22  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 
ІЩЕ 10 КРАЇН ПРОЙШЛИ ДО ФІНАЛУ ЄВРОБАЧЕННЯ: З КИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ УКРАЇНА...
21-05-2021, 01:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:06 Львів вболіває: сьогодні ввечері продовжено час роботи трамвайних маршрутів та курсуватиме шатлбас
17:04 Компанія Meest подарувала львівській клінічній лікарі швидкої медичної допомоги нове обладнання на понад 8,5 млн грн
17:03 Нове відділення кардіохірургії та трансплантації серця відкрили в лікарні швидкої допомоги Львова
16:59 В лікарні швидкої допомоги Львова тепер лікуватимуть порушення серцевого ритму
16:58 Мер обговорив можливості співпраці із представниками USAID щодо розвитку медичної сфери міста
16:24 150 годин громадських робіт за насильство над матір’ю
16:21 Задекларуйте право на податкову знижку
09:33 У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid
09:30 "Ми продовжуємо працювати з австрійцями" – Держдеп про екстрадицію Фірташа
09:29 Байден не планує відвідувати Олімпійські ігри в Токіо – Білий дім

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования