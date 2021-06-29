Ситуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН Суспільство | 29-06-2021, 09:22 0 111 Сполучені Штати, Ірландія та Великобританія закликають провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в ефіопському Тиграї.



Джерело: Arab News з посиланням на дипломатичні джерела, AFP News Agency у Twitter, АР



Деталі: Засідання може відбутися в п'ятницю, зазначили джерела.



Війна в Тиграї розпочалася в листопаді минулого року, проте досі не вдалося організувати публічну сесію з цього приводу.



Зазначимо, що африканські країни, Китай, Росія та інші країни визнали кризу в Тиграї внутрішньою ефіопською справою.



Оновлено: Уряд Ефіопії в понеділок оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в регіоні Тиграй після майже восьми місяців конфлікту.



Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.





Нагадаємо:



В результаті авіаудару на ринок в місті Тогога в регіоні Тиграй в Ефіопії загинули щонайменше 43 осіб.

За даними ООН, в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в Тиграї.