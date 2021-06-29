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| Газета №35 (55) / 2014
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Задекларуйте право на податкову знижку
|Суспільство | 29-06-2021, 16:21
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Головне управління ДПС у Львівській нагадує, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки, платники податків подають за місцем податкової адреси.
У формі декларації для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації — по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
Також передбачено окремий додаток ФЗ для здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.
При направленні декларації засобами електронного зв’язку можливо скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Також, податкову декларацію можна подати особисто або уповноваженою на це особою; або надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
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