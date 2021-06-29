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150 годин громадських робіт за насильство над матір’ю
|Суспільство | 29-06-2021, 16:24
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|Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного уродженця Львова, якого обвинувачували у домашньому насильстві (ч.1 ст.126-1 КК України).
Встановлено, що чоловік, усвідомлюючи свою фізичну перевагу, систематично вчиняв фізичне насильство щодо своєї матері. Воно проявлялося, зокрема в ударах ногами, що спричиняли синці.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 150 годин громадських робіт.
Пресслужба Львівської обласної прокуратур
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