150 годин громадських робіт за насильство над матір’ю Суспільство | 29-06-2021, 16:24 0 56 Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного уродженця Львова, якого обвинувачували у домашньому насильстві (ч.1 ст.126-1 КК України).



Встановлено, що чоловік, усвідомлюючи свою фізичну перевагу, систематично вчиняв фізичне насильство щодо своєї матері. Воно проявлялося, зокрема в ударах ногами, що спричиняли синці.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 150 годин громадських робіт.







Пресслужба Львівської обласної прокуратур