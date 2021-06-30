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ВПРОДОВЖ ЧЕРВНЯ 66 ПОДОРОЖУЮЧИХ, ПРЯМУЮЧИ В УКРАЇНУ, ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Суспільство | 29-06-2021, 20:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 188 188    


Персонал Держприкордонслужби ефективно захищає український кордон, до того ж, має нульову толерантність до корупції.

Так, впродовж червня прикордонники Мукачівського загону в пунктах пропуску через кордон виявили 11 підроблених довідок про ПЛР-тестування, на підставі яких, громадяни намагались в’їхати до нашої країни.

Ще 55 осіб пропонували прикордонникам хабарі за можливість перетнути кордон без ПЛР-тестів. Загальна сума запропонованих неправомірних грошових винагород склала 2,1 тисячі чеських крон, 6,2 тисяч гривень, 60 тисяч форинтів, 600 євро та 100 доларів.

Про виявлення ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.

Керівництво Мукачівського прикордонного загону звертається до усіх громадян не створювати прецеденти та не намагатися у будь-якій формі, у тому числі, шляхом пропонування коштів, впливати на прийняття правового рішення правоохоронцями. А у разі вимагання від вас хабаря, ні в якому разі не погоджуватися і одразу телефонувати на гарячу лінію «Довіра» за номером телефону (044) 527-63-63 та, аби запобігати таким ганебним вчинкам. Також нагадаємо, що за взяття хабаря, як і за спробу дачі, передбачена кримінальна відповідальність.
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