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В Україні стартує бета-тестування Covid-сертифікатів
|Суспільство | 30-06-2021, 01:46
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|У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".
Джерело: пресслужба Мінцифри, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook
Пряма мова Федорова: "Що таке ковідний сертифікат? Це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах.
Працюватиме, як і будь-який інший документ у Дії, — його дійсність можна буде перевірити через QR-код.
Ми — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів.
Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ".
Деталі: Бета-тест стартує 1 липня, усі тестувальники отримають доступ протягом 48 годин.
Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України.
"Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19" — зазначають у Мінцифри.
Зареєструватись на тестування можна вже зараз за посиланням.
Нагадаємо: Повідомлялося, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.
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