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У Канаді – десятки смертей через аномальну спеку
|Суспільство | 30-06-2021, 10:13
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|Десятки людей загинули в Канаді через надмірну спеку, і температура продовжує бити рекорди.
Джерело: ВВС, AFP News Agency у twitter
Деталі: Поліція канадської провінції Британська Колумбія заявляє, що з понеділка зафіксували понад 60 випадків раптової смерті. Серед померлих – багато людей похилого віку.
Правоохоронці зазначають, що спека була фактором, який сприяє смертності.
Лікарі повідомляють, що з провінції надходили виклики про 107 перенагрівань і 32 теплових удари.
Температура в Літтоні, Британська Колумбія, у понеділок зросла до 47,9° за Цельсієм.
До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45°C.
У той же час AFP із посиланням на метеорологічну службу повідомляє про температурний рекорд у Канаді – 49.5°C.
Нагадаємо: На півдні Канади 22 червня пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.
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