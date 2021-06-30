Італія повернулася у трійку лідерів Європи за добовою смертністю від коронавірусу Суспільство | 30-06-2021, 10:28 0 125 За добу 28 червня у світі діагностували понад 373 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Колумбії. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Німеччина, Італія.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 65 тисячі нових інфікувань, в Індії – понад 45 тисяч, а у Колумбії – майже 26 тисяч випадків.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Росія.



В Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Німеччина та Італія.





Україна серед країн світу займає 81 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 15 позицію.



У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.





За весь час пандемії вилікувались від недуги 167 176 719 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 3 953 846 смертей від COVID-19.



Нагадаємо: За добу 27 червня в Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid.