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COVID в Україні: за добу 633 випадки захворювання, 40 смертей
|Суспільство | 30-06-2021, 10:33
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|За добу 29 червня в Україні зафіксували 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 і 40 летальних випадків, госпіталізували 360 осіб, одужали 2 294 людини.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання зареєстрували в цей вівторок у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.
Серед нових хворих 31 дитина і 19 медпрацівників.
За добу протестовано: методом ПЛР – 22 511 осіб, методом ІФА – 9 581 особа, експрес-тестами – 13 702 особи.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 235 096 осіб, із них від COVID одужали 2 166 668 осіб, померли 52 340 осіб.
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