ОС на сході подавили безпілотник і відповідали на вогонь бойовиків Суспільство | 30-06-2021, 10:35 0 144 За добу 29 червня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, до 7-ї ранку 30 червня – ще 3 порушення режиму припинення вогню.



Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення ООС



Деталі: У вівторок біля Невельського та Красногорівки бойовики застосовували міномети 120-го калібру.



Неподалік Луганського вони відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



На Луганщині ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" перетнув лінію розмежування – "БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ".



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7-му ранку 30 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.





Неподалік Золотого-4 противник ЗСУ застосував ручні протитанкові гранатомети.



Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Новгородського російські окупанти здійснили обстріл українських позицій із мінометів 82-го калібру.



Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.



Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.