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ОС на сході подавили безпілотник і відповідали на вогонь бойовиків
|Суспільство | 30-06-2021, 10:35
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|За добу 29 червня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, до 7-ї ранку 30 червня – ще 3 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення ООС
Деталі: У вівторок біля Невельського та Красногорівки бойовики застосовували міномети 120-го калібру.
Неподалік Луганського вони відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На Луганщині ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" перетнув лінію розмежування – "БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ".
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7-му ранку 30 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-4 противник ЗСУ застосував ручні протитанкові гранатомети.
Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новгородського російські окупанти здійснили обстріл українських позицій із мінометів 82-го калібру.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
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