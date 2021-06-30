Отримайте дані щодо зареєстрованих РРО/ПРРО у «Електронному кабінеті» Суспільство | 30-06-2021, 11:01 0 106

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України у відкритій частині «Електронного кабінету» в меню «Реєстри» у вкладці «Інформація про РРО» (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro) – суб’єкт господарювання може отримати інформацію щодо всіх зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО), шляхом пошуку за даними.



Платникам слід знати, що для інформування суб’єктів господарювання ДПС щоденно оприлюднює на своєму вебпорталі:



- дані про РРО із зазначенням фіскальних номерів РРО, дати реєстрації РРО, номера останньої книги обліку розрахункових операцій (далі – книга ОРО), зареєстрованої на такий РРО, та дати її реєстрації в контролюючому органі, коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності));



- дані про РРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб’єкта господарювання або з ініціативи контролюючого органу, із зазначенням фіскальних номерів РРО, дати, причини та підстави для скасування реєстрації РРО, коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності));



- дані щодо фіскальних номерів ПРРО із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) та дати реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, на яку зареєстрований ПРРО;



- дані щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано, із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)), дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано.





