Майже 37 млн гривень надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 30/06/2021 Районні адміністрації обстежують місця пошкоджень через негоду...>> І. Маруняк про ліквідацію наслідків негоди...>> «Ремонтні бригади комунальних служб працюватимуть і вночі», - І. Маруняк про ліквідацію наслідків негоди...>> У львівській лікарні провели надскладну операцію, сформувавши новий орган...>> В ЛНУ ім. І. Франка запустять оновлену освітню програму дуальної освіти спільно із ІТ-компанією GlobalLogic...>> У Львові провідні українські й іноземні лікарі поділяться досвідом лікування дитячого сколіозу...>> У Львові відзначили 80-ту річницю проголошення Акту відновлення Української Державності...>> Про деякі питання оподаткування ПДВ...>> У понеділок, 28 червня, в Україні відзначають державне свято – День Конституції....>> Відмовтесь від пластикового пакета: львівські активісти й митці об’єднались у фотопроєкті «Торба»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули...
28-06-2021, 10:39  >>> 
Вбивство на Замковій: справу скеровано до суду...
25-06-2021, 11:03  >>> 
Підозрюваний у вбивстві пенсіонера відповідатиме перед судом...
23-06-2021, 12:30  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid...
29-06-2021, 09:33  >>> 
Індія випередила США за кількістю щеплень проти Covid...
29-06-2021, 09:26  >>> 
Від COVID-19 за добу померли майже 6 тисяч людей — це найменше за 7 місяців...
28-06-2021, 10:37  >>> 
Космолот | vulkan-grand.co

Майже 37 млн гривень надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок

Суспільство | 30-06-2021, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    


Працівниками управління податкового аудиту протягом січня-травня 2021 року проведено 1190 перевірок, з яких 30 планових та 1160 позапланових перевірок.

За результатами проведених перевірок донараховано узгоджених податкових зобов’язань в сумі 370,2 млн грн, що на 240,7 млн грн більше, ніж у 2020 році (129,5 млн гривень). Показник рівня узгодженості донарахованих сум за актами документальних перевірок склав 380 відсотків. З донарахованих сум сплачено до бюджету 36,7 млн гривень.

Також, за результатами перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 1 143,5 млн грн, що дозволило упередити несплату цього податку в наступних податкових періодах більш, як на 205 млн гривень. За результатами проведених перевірок зменшено від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ на 27,1 млн грн та суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, на 24,4 млн гривень.

Крім цього, проведено 1144 фактичних перевірки, застосовано та узгоджено фінансових санкцій на суму 5,8 млн.грн., з яких сплачено до бюджету 3,7 млн.гривень.
   Новини по темі: Суспільство
Про деякі питання оподаткування ПДВ...
30-06-2021, 18:43  >>> 
У понеділок, 28 червня, в Україні відзначають державне свято – День Конституції....
30-06-2021, 18:42  >>> 
У Стебниках викрито чоловіка, який продавав наркотики неподалік гімназії...
30-06-2021, 14:15  >>> 
Японські інвестиції у розвиток технопарку та партнерські стосунки з м. Кобе: про що говорили мер Львова та посол України в Японії...
30-06-2021, 13:00  >>> 
Майже 37 млн гривень надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок...
30-06-2021, 12:59  >>> 
Отримайте дані щодо зареєстрованих РРО/ПРРО у «Електронному кабінеті»...
30-06-2021, 11:01  >>> 
ОС на сході подавили безпілотник і відповідали на вогонь бойовиків...
30-06-2021, 10:35  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: судова реформа, перемога збірної України...
30-06-2021, 10:30  >>> 
Головні новини четверга і ночі: санкції проти Фірташа й Фукса, відхилення "прямого контакту" ЄС з Путіним...
25-06-2021, 10:18  >>> 
Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender...
24-06-2021, 09:33  >>> 
   ПолітикаПолітика
США можуть заборонити продаж авіаквитків до Білорусі...
30-06-2021, 10:29  >>> 
Солдати збройних сил Німеччини покинули Афганістан...
30-06-2021, 10:25  >>> 
Експрезидент ПАР засуджений до тюремного ув'язнення...
30-06-2021, 10:04  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Засновники криптобіржі в ПАР зникли разом з біткоїнами на 3 мільярди доларів...
24-06-2021, 09:32  >>> 
Credit Suisse: За рік пандемії у світі стало більше на 5 мільйонів мільйонерів...
23-06-2021, 10:41  >>> 
У Японії перезавантажать 44-річний ядерний реактор...
23-06-2021, 10:39  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Про деякі питання оподаткування ПДВ...
30-06-2021, 18:43  >>> 
У понеділок, 28 червня, в Україні відзначають державне свято – День Конституції....
30-06-2021, 18:42  >>> 
У Стебниках викрито чоловіка, який продавав наркотики неподалік гімназії...
30-06-2021, 14:15  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
Театр імені Марії Заньковецької отримає сучасне сценічне освітлення...
30-06-2021, 15:01  >>> 
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:49 Районні адміністрації обстежують місця пошкоджень через негоду
21:48 І. Маруняк про ліквідацію наслідків негоди
21:47 «Ремонтні бригади комунальних служб працюватимуть і вночі», - І. Маруняк про ліквідацію наслідків негоди
21:42 У львівській лікарні провели надскладну операцію, сформувавши новий орган
21:40 В ЛНУ ім. І. Франка запустять оновлену освітню програму дуальної освіти спільно із ІТ-компанією GlobalLogic
21:38 У Львові провідні українські й іноземні лікарі поділяться досвідом лікування дитячого сколіозу
21:37 У Львові відзначили 80-ту річницю проголошення Акту відновлення Української Державності
18:43 Про деякі питання оподаткування ПДВ
18:42 У понеділок, 28 червня, в Україні відзначають державне свято – День Конституції.
18:34 Відмовтесь від пластикового пакета: львівські активісти й митці об’єднались у фотопроєкті «Торба»

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования