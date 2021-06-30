Майже 37 млн гривень надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок Суспільство | 30-06-2021, 12:59 0 126



Працівниками управління податкового аудиту протягом січня-травня 2021 року проведено 1190 перевірок, з яких 30 планових та 1160 позапланових перевірок.



За результатами проведених перевірок донараховано узгоджених податкових зобов’язань в сумі 370,2 млн грн, що на 240,7 млн грн більше, ніж у 2020 році (129,5 млн гривень). Показник рівня узгодженості донарахованих сум за актами документальних перевірок склав 380 відсотків. З донарахованих сум сплачено до бюджету 36,7 млн гривень.



Також, за результатами перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 1 143,5 млн грн, що дозволило упередити несплату цього податку в наступних податкових періодах більш, як на 205 млн гривень. За результатами проведених перевірок зменшено від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ на 27,1 млн грн та суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, на 24,4 млн гривень.



Крім цього, проведено 1144 фактичних перевірки, застосовано та узгоджено фінансових санкцій на суму 5,8 млн.грн., з яких сплачено до бюджету 3,7 млн.гривень.



