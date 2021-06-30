Японські інвестиції у розвиток технопарку та партнерські стосунки з м. Кобе: про що говорили мер Львова та посол України в Японії Суспільство | 30-06-2021, 13:00 0 112 Міський голова Андрій Садовий поспілкувався з послом України в Японії Сергієм Корсунським у режимі онлайн. Говорили, зокрема, про можливості для налагодження співпраці між Львовом та містами Японії, про розвиток місцевих технопарків, залучення японських інвестицій у виробництва та спільні українсько-японські освітні проєкти.



«Нам хотілося б краще зрозуміти, де на сьогодні можуть бути точки дотику між Львовом та містами Японії. У нас завдання №1 – збільшувати кількість робочих місць: це і виробництва, й індустріальні парки, до нас останнім часом дуже якісні компанії заходять. Чи готові японці щось виробляти у Львові, враховуючи нашу близькість до ЄС та комфортність ведення бізнесу? Ми, скажімо, маємо 2 технопарки: одним із них оперує Dragon Capital, уже почали будівельні роботи; інший – Сигнівка, досить великий, багато закордонних компаній зайшло», – зазначив міський голова, розпочинаючи розмову.





Як додав бізнес-омбудсмен Львова Сергій Кіраль, окрім технопарків, місто зацікавлене у співпраці в сферах ІТ, харчової промисловості, моди та легкої промисловості, архітектури та дизайну, а також – освіти. Зокрема, попередньо вдалося поспілкуватися з представниками японського міста Кобе, яке славиться індустріальним парком і високотехнологічними вишами. Тож налагодження співпраці з таким містом було б особливо корисним для Львова.



«У місті Кобе в управлінні міжнародних відносин працює львів’янин, тож я відчув щире бажання до співпраці, зокрема – у сфері науково-технологічних парків та ІТ. Це перший блок. Другий – це харчова промисловість – кава, шоколад. Є величезний попит. Також мода і легка промисловість. І те, у чому японці найсильніші, – дизайн, архітектура, декор. Тут також великий потенціал, як і в освітніх проєктах», – зауважив Сергій Кіраль.



Пан посол, першочергово, підкреслив, що співпраця з Японією – це завжди про глибокі практичні зв’язки. Бізнес-культура цієї країни виключає будь-які формальності. Відтак, аби започаткувати спільні проєкти, місто має зацікавити японців серйозністю намірів та готовністю до якісного співробітництва.



«Японія – це більш ніж ринок. Це величезна культура, фантастична культура бізнесу, виробництва, ставлення до своєї країни. На кожному кроці відчуваєш, наскільки японці люблять Батьківщину, – каже пан посол. – Місто Кобе має давню історію, традиції, є великим міжнародним портом. Тут працює величезний технопарк. Там же – найпотужніший у світі комп’ютер. У місті є декілька університетів. Японці не люблять формальні речі – вони за практичні якісні зв’язки. Тож аби встановити такі відносини, потрібно продумати та реалізувати низку практичних кроків: простір безмежний – створюйте клуби бойових мистецтв, розвивайте японські центри, осередки. Коли японці відчують щиру зацікавленість, вони самі прийдуть. Також рекомендую активізувати співпрацю міста з українським представництвом JICA – Японським агентством міжнародного співробітництва. Щодо технопарку, першочергово потрібен вдалий проєкт. Також дуже перспективна сфера – це виробництво електромобілів».



Відтак, домовили про подальші кроки в напрямі налагодження співпраці Львова з містами Японії.



Довідка



Сергій Корсунський – надзвичайний і повноважний посол України в Японії з квітня 2020 року. Досі працював на посадах директора Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України, посла України в Туреччині, директора департаменту економічного співробітництва МЗС України, тимчасового повіреного Посольства України у США тощо. Має великий професійний досвід у стратегічному плануванні та розвитку, зокрема в енергетиці, торговельній та інвестиційній політиці, енергетичній безпеці, науку та технологіях. Є експертом з геополітичних питань. Має понад 320 наукових праць та інших публікацій, серед яких – 7 книг.



Місто Кобе – великий міжнародний порт, одне з найбільших міст узбережжя Осацької затоки. Це також велике комерційне місто. Головними галузями економіки є харчова промисловість, фармацевтика, мода і туризм. У Кобе знаходиться понад 100 представництв міжнародних підприємств у Азії та Японії, найсучасніший технопарк у галузі біо- і фармтехнологій, а також низка університетів, серед яких Kobe Gakuin, який зацікавлений у співпраці із «Львівською політехнікою».





