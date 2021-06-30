У Стебниках викрито чоловіка, який продавав наркотики неподалік гімназії Суспільство | 30-06-2021, 14:15 0 129

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному уродженцю м. Стебник у незаконному збуті наркотичних речовин, вчиненому повторно (ч.ч.1, 2 ст.307 КК України).



За даними слідства, чоловік у місті Стебники збував наркотики бупренорфін. Продаж він здійснював, зокрема неподалік гімназії та дитсадка.



В ході обшуків виявлено та вилучено таблетки «субітекс», згортки із речовиною схожою на наркотичну, грошові кошти.



Досудове слідство триває, вирішується питання про призначення ряду експертиз. Прокуратурою скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури