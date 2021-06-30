У понеділок, 28 червня, в Україні відзначають державне свято – День Конституції. Суспільство | 30-06-2021, 18:42 0 75





У цей день у Львові відбулися низка урочистостей, зокрема, вранці у сквері «На валах» урочисто підняли Державний Прапор України та виконали національний гімн. Почесна варта Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного пройшлася урочистим маршем.



Опісля представники влади області та міста, депутати, молодь, громадськість поклали квіти до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.





Відтак біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося громадське віче.



«Конституція - це основний закон країни. Рішення, яке ухвалила Верховна Рада у 1996 році, є найважливішим в історії нашої незалежної та вільної України.



Нам потрібно його поважати, дотримуватися та забезпечувати його виконання кожного дня. Нам є над чим працювати, ми знаємо наші дороговкази і вірю, що разом ми матимемо мудрість та силу змінюватись на краще», - зазначив під час виступу перший заступник голови Львівської обласної ради Євгеній Гірник.