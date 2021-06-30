Про деякі питання оподаткування ПДВ Суспільство | 30-06-2021, 18:43 0 77

Головне управління ДПС у Львівській інформує, про податкові наслідки з ПДВ в особи, яка здійснює операції з постачання (продажу) конфіскованого майна (у тому числі органів державної виконавчої служби, які самостійно реалізують конфісковане майно). Така особа:

має бути зареєстрована як платник ПДВ, незалежно від обсягу здійснюваних нею операцій (менше 1 млн грн чи більше);

додає суму ПДВ до вартості конфіскованого майна, визначеної у встановленому порядку, при здійсненні операції з постачання (продажу) такого майна;

визначає податкові зобов’язання з ПДВ за операціями з постачання (продажу) конфіскованого майна з огляду на повну вартість такого майна, складає податкову накладну та реєструє її в ЄРПН;

декларує податкові зобов’язання з ПДВ у податковій звітності з ПДВ та сплачує суму ПДВ, визначену у такій податковій звітності, до бюджету.



