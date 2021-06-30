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Про деякі питання оподаткування ПДВ
|Суспільство | 30-06-2021, 18:43
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Головне управління ДПС у Львівській інформує, про податкові наслідки з ПДВ в особи, яка здійснює операції з постачання (продажу) конфіскованого майна (у тому числі органів державної виконавчої служби, які самостійно реалізують конфісковане майно). Така особа:
має бути зареєстрована як платник ПДВ, незалежно від обсягу здійснюваних нею операцій (менше 1 млн грн чи більше);
додає суму ПДВ до вартості конфіскованого майна, визначеної у встановленому порядку, при здійсненні операції з постачання (продажу) такого майна;
визначає податкові зобов’язання з ПДВ за операціями з постачання (продажу) конфіскованого майна з огляду на повну вартість такого майна, складає податкову накладну та реєструє її в ЄРПН;
декларує податкові зобов’язання з ПДВ у податковій звітності з ПДВ та сплачує суму ПДВ, визначену у такій податковій звітності, до бюджету.
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