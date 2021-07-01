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В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла
|Суспільство | 01-07-2021, 01:24
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|Ще чотири тіла були знайдені в уламках зруйнованого житлового будинку у Серфсайді біля Маямі (Флорида, США), відтак кількість загиблих в результаті катастрофи збільшилася до 16.
Джерело: BBC, NBC з посиланням на мера округу Майамі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву
Деталі: Останні чотири жертви ще не ідентифіковані.
Кількість зниклих безвісти становить 147 осіб, з них 139 осіб, які перебували в будівлі.
Нагадаємо: 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
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