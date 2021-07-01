В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла Суспільство | 01-07-2021, 01:24 0 181 Ще чотири тіла були знайдені в уламках зруйнованого житлового будинку у Серфсайді біля Маямі (Флорида, США), відтак кількість загиблих в результаті катастрофи збільшилася до 16.



Джерело: BBC, NBC з посиланням на мера округу Майамі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву



Деталі: Останні чотири жертви ще не ідентифіковані.



Кількість зниклих безвісти становить 147 осіб, з них 139 осіб, які перебували в будівлі.



Нагадаємо: 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.