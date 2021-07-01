Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів Суспільство | 01-07-2021, 01:28 0 168 Туристи, які відвідують Францію, з 7 липня повинні будуть платити за тести на COVID-19.



Джерело: офіційний представник уряду Габріель Аттал в інтерв'ю Les Echos, якого цитує France24



Деталі: Уточнюється, що цей новий захід пов’язаний з "взаємністю", оскільки французькі туристи повинні платити за свої тести за кордоном.



49 євро коштуватиме тестування ПЛР, 29 євро - тестування на антитіла.



Іноземним туристам, які прибувають з країн "червоного списку", необхідно пред'явити негативний результат ПЛР або тест на антитіла, зроблений менш ніж за 48 годин до прибуття до Франції, і вони знову проходять тестування після прибуття до Франції. Країни "червоного списку" включають Афганістан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Болівію, Бразилію, Чилі, Колумбії, Коста-Рику, Індію, Мальдіви, Непал, Пакистан, Парагвай, Південну Африку, Шрі-Ланку, Суринам і Уругвай. 25 червня до списку додалися Намібія, Росія і Сейшельські острови.



Вакциновані туристи з цих країн повинні взяти на себе зобов'язання самоізолюватись протягом семи днів. Невакциновані також підлягають обов'язковому 10-денному карантину.



Відвідувачам з інших країн не потрібно проходити тест на COVID-19 у Франції, якщо вони не хворі.





Нагадаємо:



30 червня Франція скасувала останні обмеження, пов'язані з коронавірусом, в рамках фінального четвертого етапу послаблень.

Будуть зняті обмеження для всіх закладів, включаючи ресторани, бари, кінотеатри, магазини, музеї, готелі, бібліотеки, церкви, тренажерні зали та органи державного управління. Нічним клубам дозволять відкритися 9 липня.

Крім того, відновлять спортивні заходи, фестивалі та концерти просто неба, при цьому учасникам необхідно буде пред'явити негативний тест, документ про одужання або вакцинацію, якщо в заході беруть участь понад 1000 учасників.