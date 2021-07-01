На ринку в Багдаді стався вибух, є жертви Суспільство | 01-07-2021, 09:25 0 89 Щонайменше 11 осіб було поранено в результаті вибуху на ринку в районі Садр-Сіті в іракському Багдаді.



Джерело: Reuters з посиланням на іракську поліцію і медиків



Деталі: Ще жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.



Повідомляється, що це був другий напад на Садр-Сіті і третій напад на ринок в Багдаді в цьому році. У квітні чотири людини загинули і 20 отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в тому ж районі. В січні в результаті теракту смертника на переповненому ринку загинули щонайменше 32 людини.



Обидві атаки, як заявлялося, скоїли бойовики "Ісламської держави".



Reuters пише, що великі бомбові атаки, які колись були майже повсякденним явищем в іракській столиці, припинилися після поразки бойовиків "Ісламської держави" в 2017 році.