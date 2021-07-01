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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих в Індії, Британія обійшла Аргентину
|Суспільство | 01-07-2021, 09:34
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|Україна з 633 випадками знаходиться на 60 місці у світі, між Нідерландами та Грецією, а в Європі – на 11 місці.
8 500 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 29 місці у світі і на 4 - у Європі.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: 29 червня в Україні зафіксували 633 випадки COVID-19 і 40 летальних випадків. Госпіталізували 360 осіб, одужали 2 294 людини.
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