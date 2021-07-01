COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих в Індії, Британія обійшла Аргентину Суспільство | 01-07-2021, 09:34 0 89 Україна з 633 випадками знаходиться на 60 місці у світі, між Нідерландами та Грецією, а в Європі – на 11 місці.





8 500 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 29 місці у світі і на 4 - у Європі.



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Нагадаємо: 29 червня в Україні зафіксували 633 випадки COVID-19 і 40 летальних випадків. Госпіталізували 360 осіб, одужали 2 294 людини.