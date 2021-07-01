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"Втратили довіру": у Києві звільнили керівника і всю команду комунальної служби перевезень
|Суспільство | 01-07-2021, 09:42
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|У слолиці після зірваного конкурсу звільнили керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря та всю команду служби через втрату довіри і підозру в роботі в інтересах окремої групи перевізників.
Джерело: прес-служба КМДА, заступник голови КМДА Костянтин Усов у Facebook
Дослівно КМДА: "Місто продовжує готуватися до реформування ринку пасажирських перевезень.
Зокрема, через втрату довіри, звільнено керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря, а також повідомлено про звільнення усіх працівників підприємства у зв'язку із реорганізацією структури".
Деталі: Комунальну службу звільнили після останнього конкурсу, де без причини дискваліфікували дві третини перевізників, а сам конкурс намагалися зірвати "тітушки".
За словами заступника глави КМДА, міський голова Віталій Кличко після цього видав розпорядження про звільнення Савтиря через втрату довіри.
Усіх працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства.
Вони мають двомісячний термін на пошук нової роботи.
Усов пояснив, що команда КСП могла працювати в інтересах окремої групи перевізників.
Зокрема, за 2020 рік служба провела 224 позапланових перевірки за скаргами та зверненнями громадян та організацій.
При цьому було розірвано лише два договори з перевізниками за їх власної ініціативи, через неприбутковість маршрутів.
Також ініціювати позапланову аудиторську перевірку підприємства. Аудит проаналізує фінансово-економічну діяльності служби за останні роки, законність рішень керівництва та виданих наказів.
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