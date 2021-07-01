Заволодіння понад чвертю мільйона грн на будівництві спортивного майданчика – на Львівщині підозрюють директора товариств Суспільство | 01-07-2021, 10:59 0 91

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 40-річному директору одного із підприємств Львівщини за фактом заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).



Встановлено, що у липні 2017 року між директором товариства-підрядника та Спортивно-туристичним оздоровчим комплексом (замовником) укладено договір на виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика на території одного із сіл Самбірського району. З метою заволодіння бюджетними коштами, директор суб’єкта господарювання склав та підписав акти, до яких вніс неправдиві відомості щодо повного виконання обсягів роботи по об’єкту. Зокрема, мова йде про наявність спортивного устаткування, яке фактично на об’єкті не було, об’єми виконаних робіт та використаних матеріалів, які реально на об’єктів не виконувались та не використовувались.



У той же час, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено відсутність виконання вище перелічених робіт та устаткування.



Таким чином службовець заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 260 тис грн.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури